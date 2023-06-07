Yüksekova'da tarımsal verimlilik için saha çalışmaları yapılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi amacıyla saha çalışmaları yürütülüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve beraberindeki personel, Beşbulak köyündeki ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tarımsal verimliliğin artırılması ve çiftçilerin sıkıntılarının giderilmesi amacıyla saha çalışmaları yürütülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit ve beraberindeki personel, bu kapsamda Beşbulak köyündeki ekili alanlarda incelemelerde bulundu.

Yiğit, gazetecilere, üreticilerin mahsulleriyle ilgili karşılaşacağı sorunlara erken müdahale etmek amacıyla belli periyotlarda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tahıllarda ekim, çimlenme, sapa kalkma, başaklanma, çiçeklenme ile meyve ağaçlarında tomurcuklanma, çiçek açma olgunlaşma ve yaprakların sararıp dökülmesi gibi süreçlerin meydana geliş zamanlarının kontrolünü yaptıklarını ifade eden Yiğit, "Şu ana kadar yapılan saha çalışmalarında hububatla ilgili bir olumsuzluğa rastlamadık. Tarımda verimli bir yıl bizi bekliyor. Yüksekova İlçe Tarım Müdürlüğü olarak her koşulda çiftçimizi destekliyoruz ve üreticimizin yanındayız." diye konuştu.