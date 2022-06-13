Yüksek Hızlı Tren biletlerine yüzde 30'luk bir zam daha! Fiyat son 6 ayda dördüncü kez arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 30 oranında bir zam yaptı. Böylece YHT biletleri yıl başından bu yana dördüncü kez zamlanmış oldu.

ANKARA-İSTANBUL ARASI 195 LİRAYA YÜKSELDİ

YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı. Bugün yapılan yüzde 30'luk zamla Ankara-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 liraya yükseldi. 1 Ocak 2022'de söz konusu bilet fiyatı 84 TL idi.

KONYA-İSTANBUL 235 LİRAYA ÇIKTI

Zamla, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya, Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.

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