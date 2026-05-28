Hobi olarak 5 kovanla başladı, zamanla 250 kovana çıkardı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Osman Özbek, iş stresinden uzaklaşmak için hobi olarak 5 kovanla başladığı arıcılıkta, verimlilik ve motivasyon sayesinde kovan sayısını 250'ye yükseltti. Bölgedeki yağışların çiçek çeşitliliğini artırması bal üretimine olumlu yansıdı.

Sorgun ilçesi Araplı kasabasında yaşayan Osman Özbek, nalbur dükkanı varken iş stresinden uzaklaşmak için arıcılıkla uğraşmaya başladı. Başlangıçta hobi olarak 5 kovanla başladığı arıcılık işinden aldığı verimlilik ve motivasyon sonucu kovanlarının sayısını 250'ye çıkardı. Bölgede son günlerde etkili olan yağışların çiçek çeşitliliğini arttırmasının arıların bal üretimine katkısı olduğunu belirten Özbek, bu iş sayesinde sıkıntı ve stresinin kalmadığını ifade etti.

Hobisini profesyonelliğe dönüştüren Osman Özbek "Türkiye'nin gündeminde olan yağışlar aynı zamanda İç Anadolu'da da var. Bu sene büyük bir arıcılığa başlayalım, kovan sayısını arttıralım dedik. Aynı zamanda yağışlar bol olduğundan çiçekler doğada aynı Karadeniz Bölgesi gibi. Doğa elverişli bu sene. Bu sene güzel gidecek gibi görünüyor. Esnaflık yapıyordum. Hobi arıcılığında baktım iş stresini günün yorgunluğunu çok güzel geldiği için strese birebir. İşi hobiden normal arıcılığa döndürdük. Çok güzel iş. Sıkıntı stres bırakmıyor. Doğa ile iç içesin. Arının polen getirip çalıştığını gördüğün zaman çok güzel oluyor" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
