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Yozgat'ta Fırıncıdan Bozuk Para Kampanyası

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Yozgat'ta bir fırıncı, müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca dükkanının camına ilan asarak 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini söyledi.

Yozgat'ta bir fırıncı, müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayınca dükkanının camına ilan asarak 100 lira bozuk para getirene 110 lira vereceğini söyledi.

Yerköy ilçesinde müşterilerine bozuk para üstü verecek madeni para bulamayan fırıncı, bulduğu yöntemle dikkat çekti. İlçede fırın işleten Mehmet Işık, müşterilerinin büyük kısmının kağıt para kullanmasıyla, bozuk para sıkıntısı yaşamaya başlayınca harekete geçti.

Dükkanının camına astığı yazıda 100 lira madeni para getirene 110 lira vereceğini yazdı. Fırıncı Işık'ın bu düşüncesinden ardından vatandaşlar da yazıdan sonra fırına bozuk para getirmeye başladı.

Piyasada ciddi boyutta bozuk para sıkıntısı yaşandığını söyleyen fırıncı Mehmet Işık, "Biz ilçede kampanya başlattık. 100 lira bozuk para getirene 110 lira veriyoruz. Çok sıkıntı yaşıyoruz bozuk para konusunda. Ekmeklerin küsuratlı olması bizi sıkıntıya sokuyor, 8 liraya ekmek satılıyor. Her getiren kağıt para getiriyor, kimse bozuk para getirmiyor. Vatandaşlarımıza da buradan sesleniyoruz, evlerindeki bozuk paraları getirsinler, değerlendirelim. Bozuk para yönünde esnaf olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz" dedi.

Fırıncı Işık, vatandaşların kampanyaya ilgisinin yoğun olduğunu belirterek, "Bu kampanya ile bozuk para sıkıntımızı da çözmüş oluyoruz. Yöntemi bu şekilde bulduk, 100 lira getirene 110 lira veriyoruz. Herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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