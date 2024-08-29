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Yozgat'ta Araplı Fasulyesi Hasadı Başladı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde asırlık ata tohumu ile yetiştirilen Araplı fasulyesi hasat edilmeye başlandı. Doğal ve organik olan fasulye, İç Anadolu Bölgesi'nde büyük ilgi görüyor.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde "Araplı fasulyesi" olarak bilinen ve asırlık ata tohumu ile yetiştirilen yeşil fasulyenin hasadına başlandı.

Sorgun ilçesine bağlı Araplı beldesinde tamamen doğal ve organik olarak yetiştirilen Araplı fasulyesi pazarda yerini aldı. Beldenin bereketli topraklarında üretimi yapılan fasulyenin kılçıksız olması ve kendine özgü lezzetiyle İç Anadolu Bölgesi'nde birçok ilden de rağbet görüyor. Her yıl üretimi yapılan Araplı fasulyesi, Sorgun ilçesinde kurulan pazarda 60-65 lira arasında satışa sunuluyor. Ünüyle adından söz ettiren Araplı fasulyesi, yaz aylarında ilçeye gelen gurbetçi vatandaşların da ilgisini çekiyor.

Beldenin yüzde 70'ine yakını bu fasulyeden geçimini sağlıyor

Araplı beldesinde 26 yıldır ata tohumuyla fasulye üreten çiftçi Lokman Atıl, fasulyenin belde halkının büyük bir kısmının geçim kaynağı olduğunu söyleyerek, "Araplı fasulyesi denilince akla ata tohumu gelir. Ata tohumuyla üretimi yapılır ve geleneksel yöntemlerle üretilir. Fasulyemiz tamamen doğal ve organiktir. Araplı beldemizin yüzde 70'ine yakını fasulyeden geçimini sağlıyor. Pazarda ilk haftalarda 80 lira ile başladı şimdi 60 liraya satılıyor. Önceki dönemde dönümünden 150-200 kilograma kadar ürün alıyorduk, iklimlerin değişmesi sonrası da 50 kilograma kadara kadar verim düştü. İklimler Araplı fasulyesini de aşırı bir şekilde etkiledi. Önceden 8 hafta kadar hasadı yapılırdı şimdi 4-5 hafta ancak hasat yapabiliyoruz. Bu fasulye ata tohumuyla üretildiği için yetkililerden korunmasını istiyoruz" dedi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

İç Anadolu Bölgesi Sorgun yozgat Ekonomi Güncel Haberler

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