Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerine 40 Bin Arı Çıtası Dağıtıldı

Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, kentte arıcılıkla uğraşan birlik üyelerine 40 bin arı çıtası dağıtıldığını söyledi.

İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Yozgat'ta arıcılar, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Arıların yaşam alanı kovanların bazıları değiştirilirken her kovandaki arılar ayrı ayrı kontrol edilerek bal çıtaları takılıyor.

Yozgat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Sarı, yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını belirterek birlik olarak geçen yıl eylül ayında Ordu'dan sipariş verdikleri arı çıtalarını üyelerine dağıttıklarını söyledi. 40 bin arı çıtasının dağıtımını birlik üyelerine yaptıklarını ifade eden Sarı, herhangi bir kar amacı gütmediklerini yalnızca yol masraflarını birlik üyelerinden temin ettiklerini ifade etti. Sarı, kentte arıcılıkla uğraşan birlik üyelerine yeni sezonda kolaylıklar dileyerek kazasız belasız bir yıl geçirmeleri temennisinde bulundu. - YOZGAT