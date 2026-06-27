Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu başta olmak üzere birçok yolda devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması gerektiğini bildirdi.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nun Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden çift yönlü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir devlet yolunun 10-11. kilometrelerinde ulaşım, servis yollarından kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 64-67. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.
Ünye-Fatsa yolunun 29-34. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten sürdürülüyor.
Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, kontrollü gerçekleştiriliyor.
Of-Çaykara yolunun 19. kilometresinde bulunan T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılan aydınlatma sistemi montaj çalışması sebebiyle ulaşım, tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sürdürülecek.