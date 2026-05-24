Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu çalışmaları nedeniyle 4-5. kilometrelerde ulaşım, yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 59-62. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, tek şeritten devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-32. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yürütülen şev çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Beyşehir yolunun 29-36. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 13-15. kilometreleri yapım çalışması nedeniyle kısa sürelerle trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun 37. kilometresindeki Sporkent Kavşağı'nın iyileştirme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Tosya-Osmancık yolunun 41-46. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolundaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan gerçekleştiriliyor.