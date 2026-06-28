Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva-Hüseyinli kavşakları Ankara istikametinde Prof. Dr. Mahir Vardar Tüneli'nin güney tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı tek platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun Gediz Viyadüğü İzmir istikametindeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle bazı şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Altınköy-Havalimanı kavşakları 3-8. kilometrelerinde Havalimanı Kavşağı istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Afyonkarahisar il sınırı-Konya devlet yolunun 12-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyonkarahisar istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 57. kilometresindeki yapım çalışmaları sebebiyle Yomra yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerinde sanat yapısı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kastamonu istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.