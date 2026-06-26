Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı-İvedik kavşaklarındaki yolların muhtelif kilometrelerinde yama çalışması yapılıyor. Havalimanı-Bağlum istikametinde başlayan çalışmalar, sırasıyla Bağlum-Etlik, Etlik-İvedik, İvedik-Etlik, Etlik-Bağlum ve Bağlum-Havalimanı istikametlerinde devam edecek. Bu kapsamda 21.00-05.00 saatlerinde iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer iki şeritten sağlanacak. Günün diğer saatlerinde ise tüm şeritler açık olacak.

İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerindeki köprü derzlerinin yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Bostanlı Deresi Köprüsü'nün Menemen istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Tarsus bağlantı yolu Tarsus Batı Gişeleri ile Mersin-Adana devlet yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı bakım-onarım çalışmaları sebebiyle gişelerden D-400 yolu istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma D-400 yolu Tarsus Batı Gişeleri istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kınalı ayrımı-Büyükçekmece yolunun 27-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Silivri istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Selimpaşa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42. kilometrelerindeki yol yapım ile Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 8-9. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları, üst yapı çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Kütahya-Eskişehir yolunun 17-18. kilometrelerindeki sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 41-44. kilometrelerinde bulunan T-1 ve T-2 tünellerinin Gümüşhane yönündeki tüplerinde yapılan elektrik, elektronik sistemleri bakım-onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.