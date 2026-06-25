Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Aydın-Denizli, Kayseri-Kırşehir, Bursa-Yalova, Ankara-Kırıkkale gibi birçok güzergahta süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması ve yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi. Ayrıca Tokat-Sivas yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı 1-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması sebebiyle ulaşım Yenipazar çıkış istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Kayseri-Kırşehir yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.
Malatya-Darende yolunun 26-31. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Tokat-Sivas yolunun 19-22. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla Sivas istikameti trafiğe kapandı. Bu güzergahta ulaşıma Tokat istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Diyarbakır-Siverek yolunun 17-21. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.