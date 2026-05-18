Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları süren yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiğini bildirdi. Bursa-Balıkesir, Nevşehir-Kayseri, Aydın-Ortaklar, Konya-Akşehir ve diğer birçok yolda trafik düzenlemeleri yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa-Balıkesir yolunun 26-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Susurluk-Balıkesir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Aydın-Ortaklar yolunun 0-2. kilometreleri patlatmalı yol çalışmaları dolayısıyla 12.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılarak ulaşım Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahından devam edecek.
Konya-Akşehir yolunun 50-54. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 30-34. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bala-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 26-28. kilometreleri ile Bingöl-Solhan yolunun 11-12. kilometrelerindeki yapım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Ödemiş-Kiraz yolunun 58-60. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Fethiye-Söğüt yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.