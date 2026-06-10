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Kara yollarında durum

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Konya-Afyonkarahisar, Kızılcahamam-Ankara, Muğla-Denizli, Nurdağı-Gaziantep, Keşan-Gelibolu, Kayseri-Niğde, Taşköprü-Boyabat, Direkli-Hanlı, Bingöl-Karlıova ve Tirebolu-Eynesil yollarında devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşımda düzenlemeler yapıldığını duyurdu. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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