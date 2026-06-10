Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Konya-Afyonkarahisar yolunun 50-54. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Afyonkarahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-24. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Muğla-Denizli yolunun 22-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Keşan-Gelibolu yolunun 70-71. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 5-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Direkli-Bedirli-Hanlı yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve Bingöl-Karlıova yolunun 1-3. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 29. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 19 Haziran'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.