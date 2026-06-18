Şoförlerden YKS sırasında "korna çalmama" kararı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, 20- 21 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek 2 milyon 425 bin 628 adayı olumsuz etkilememek için ülke genelinde sınav saatlerinde şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Yiğiner, AA muhabirine, adaylar için büyük önem taşıyan YKS öncesi değerlendirme yaptıklarını söyledi.

20-21 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS'ye 2 milyon 425 bin 628 adayın gireceğine dikkati çeken Yiğiner, yoğun çalışma dönemi geçiren adayların sınav saatlerinde daha stresli olduklarını dile getirdi.

Yiğiner, sınav saatlerinde özellikle okul çevrelerinde kornaya basılmaması gerektiğine dikkati çekerek, öğrencilerin dikkatini dağıtacak her türlü davranıştan kaçınılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Korna çalma konusunda sürücüler her zaman duyarlı olmalı"

YKS'ye hazırlanan adayların uzun ve yorucu bir çalışma sürecinin ardından hayatlarında önemli bir dönemeçten geçtiklerini vurgulayan Yiğiner, sınav sırasında dışarıdan gelen ani ve yüksek seslerin öğrenciler üzerinde olumsuz etki oluşturabileceğini anlattı.

Yiğiner, sınav esnasında dışarıdan gelen seslerin öğrencilerin dikkatlerini dağıttığına işaret ederek, gereksiz çalınacak kornanın üniversiteye adım atmak isteyen yüz binlerce adayın geleceğine etki edebileceğini bildirdi.

Yiğiner, korna çalma konusunda sürücülerin her zaman duyarlı olması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Gereksiz korna sesi, üniversite hayali kuran gençlerin motivasyonunu ve dikkatini bozabilir. Hafta sonu yapılacak YKS'ye girecek 2 milyon 425 bin 628 adayımız için ülke genelinde sınav saatlerinde federasyonumuza bağlı ulaşım esnafımızın ve tüm araç sürücülerimizin kornaya basmamaları ve duyarlı olmaları konusunda karar aldık. Özellikle okul çevrelerinde sürücülerimizin daha hassas davranmaları, trafik kurallarına uymaları ve öğrencilerimizin dikkatini dağıtacak tutumlardan ve gürültü kirliliğinden kaçınmaları büyük önem taşıyor. Bu konuda tüm sürücülerimize 'korna çalma, dikkat dağıtma' çağrısında bulunduk."

"Korsan taşımacılık yerine yasal taksiciler tercih edilmeli"

Yiğiner, öğrencilerin sınava girecekleri okulları önceden görmelerinin önemli olduğunu hatırlatarak, sınav sabahı özellikle büyük şehirlerde oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak erken saatlerde yola çıkılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Özel araç yerine toplu taşıma araçlarını tercih edenler için belediyelerin uygulamalarını güncellemeleri gerektiğini vurgulayan Yiğiner, taksiyle sınav yerine gitmeyi tercih eden üniversite adaylarına şoförler tarafından her türlü kolaylığın sağlanacağını dile getirdi.

Yiğiner, adaylara ve ailelerine ulaşım konusunda da uyarıda bulunarak, korsan yolcu taşımacılığı yapan uygulamalardan uzak durulması gerektiğini, yasal taksici esnafının tercih edilmesinin önem taşıdığını anlattı.

Taksi tercihinin de duraktan yapılması önerisinde bulunan Yiğiner, "Sınav heyecanıyla bir şey unutulması ya da herhangi bir sorun yaşanması durumunda, şoför odaları vatandaşlara yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yiğiner, federasyon olarak sınava girecek tüm adaylara başarı dileyerek, öğrencilerin emeklerinin karşılığını alacakları huzurlu ve başarılı bir sınav geçirmeleri temennisinde bulundu.