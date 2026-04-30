'Yılın Lezzet Markası' ödülü Adanalı kebapçının oldu

Adana'da uzun yıllardır hizmet veren kebapçı Kaburgacı Yaşar Usta, Mersin'de düzenlenen 'Gastronomi ve Lezzet Ödülleri'nde 'Yılın Lezzet Markası' seçildi.

Kentte kebap kültürünün önemli temsilcileri arasında yer alan işletmenin; lezzet, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti kriterlerinde öne çıktığı belirtildi.

Ödüle ilişkin açıklamada bulunan işletme sahibi Yaşar Aydın, "Bu ödül bizim için büyük bir gurur. Yıllardır aynı özenle hazırladığımız kebaplarımızı misafirlerimizle buluşturuyoruz. Lezzetimizi ve kalitemizi koruyarak Adana'yı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi. - ADANA

