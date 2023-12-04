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Yılın İlk 11 Ayında Halka Arza Katılan Yatırımcı Sayısı 99 Milyonu Geçti

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Yılın ilk 11 ayında halka arza katılan yatırımcı sayısı 99 milyon 188 bin 753 olurken halka arzdan toplanan tutar 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ilk 11 ayında halka arza katılan yatırımcı sayısı 99 milyon 188 bin 753 olurken halka arzdan toplanan tutar 66,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), 30 Kasım 2023 halka arz verilerine göre yılın ilk 11 ayında 49 şirket halka arz olarak borsada işlem görmeye başladı. Halka arzdan toplanan tutar 66,3 milyar TL, halka arza katılan toplam yatırımcı sayısı ise 99 milyon 188 bin 753 oldu.

Ocak-Ekim döneminde 45 şirket halka arz olmuş, 89 milyon 986 bin 961 toplam yatırımcı sayısına ulaşılmıştı. Halka arzdan 62,13 milyar lira tutar toplanmıştı. Bir önceki yılın tamamında ise toplam 40 şirket halka açılmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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