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Yıldız Holding'in Yeni İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser Atandı

Yıldız Holding'in Yeni İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser Atandı
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Yıldız Holding, insan kaynakları organizasyonunu yeniden yapılandırarak Buket Uğur Haser'i İnsan Kaynakları Lideri olarak atadı. Haser, insan ve yetenek yönetimi ile sürdürülebilir büyüme potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri, Buket Uğur Haser oldu.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, "insana yatırım" yaklaşımını benimseyen Yıldız Holding'in İnsan Kaynakları organizasyonu yeniden yapılandırıldı.

Bu kapsamda, Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ofis Direktörü olarak görev yapan Haser, İnsan Kaynakları Lideri olarak atandı.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlayan Haser, kariyerine ilaç sektöründe başladı.

2011'de Yıldız Holding'e katılan Haser, holding bünyesinde sırasıyla Ülker İnsan Kaynakları Uzmanı, İç Denetçi, Gıda-Ülker Grubu Proje Yöneticisi, pladis TR, MENA&CA Kurumsal Strateji, İş Planlama Müdürü ve CEO Ofis Direktörü olarak görev yaptı.

Kariyeri süresince İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü ve Harvard Business School'da Disruptive Strategy eğitimlerini de tamamlayan Haser, halen Sabancı Üniversitesinde Eylem Araştırması ve Dönüşüm Yüksek Lisans Programı'na devam etmektedir.

Haser'in liderliğindeki organizasyon, insana yatırım yaklaşımı odağında, holding şirketlerinin stratejik hedefleriyle uyumunun sağlanmasıyla sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme potansiyelinin en üst düzeye çıkarılması için insan ve yetenek yönetimi kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
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