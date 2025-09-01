Yıldız Holding'e Yeni Kurumsal İletişim Lideri: Yeliz Kara

Yıldız Holding Kurumsal İletişim organizasyonunda üst düzey bir atama gerçekleştirildi; 1 Eylül itibarıyla Kurumsal İletişim Lideri olarak göreve başlayan Yeliz Kara, Holding ve şirketlerinin iletişim stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra medya ilişkileri, lider iletişimi, dijital iletişim, itibar yönetimi ve "Mutlu Et Mutlu Ol" yaklaşımıyla yürütülen çalışmalara liderlik edecek.

Kariyerine 2004 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Yeliz Kara, haber ve ekonomi gazeteciliği alanında uzmanlaştı. 2011 yılından itibaren Koç Holding'in iletişim süreçlerinde görev alan Kara, 2015 yılında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürlüğü'nü üstlenerek; stratejik iletişim, medya ilişkileri ve PR, kriz yönetimi, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişim süreçlerini yönetti. 2023 yılında Beymen Group bünyesine Kurumsal İletişim Direktörü olarak katılan Kara; kurumsal iletişim, lider iletişimi, PR, Beymen Promise sürdürülebilirlik girişimi, UN Women WEPs uygulamaları, marka iş birlikleri ve kültürel miras projelerini yönetti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi'nde sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan Yeliz Kara, Koç Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
