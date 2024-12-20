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Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba

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Yılbaşında gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'ne sayılı günler kaldı. Son 3 yıldır büyük ikramiyenin kimseye isabet etmediğini hatırlatan ve durum üzerine dağıtım garantisi verildiğini belirten bir vatandaş, "Maalesef bu sene dağıtacak galiba. Meksika'ya çıkmazsa tabi" dedi.

31 Aralık 2024 gecesi gerçekleştirilecek Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi' nde büyük ikramiyenin hayalini kuranlar, çeyrek, yarım ve tam biletlere yoğun ilgi gösterdi. Büyük ikramiyesi 600 milyon TL olan yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, Milli Piyango bayilerinde yoğunluk yaşandı.

"MAALESEF BU SENE DAĞITACAK GALİBA..."

Bayilerde yaşanan yoğunluğun aksine sisteme tepkili olan vatandaşlar da vardı. Son 3 yıldır büyük ikramiyenin kimseye isabet etmediğini hatırlatan ve durum üzerine dağıtım garantisi verildiğini belirten bir vatandaş, "Maalesef bu sene dağıtacak galiba. Meksika'ya çıkmazsa tabi" dedi.

Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarısamet:

hala bilet alanlara hayret ediyorum gerçekten Allah akıl fikir versin ne diyim

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Almayın paraniza yazik kolombiyaya çıkar beyaz parası olaeak

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Haber Yorumlarıismail Yasin:

Suriye'ye çıkabilir ne olsa Suriye hizmetkârı olduk.. bütçe onlara çalışıyor.. SGK fonları onlara çalışıyor

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Yok bu na inanmıyin saf mısın her türlü oyun var paranı çöpe atma

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Haber YorumlarıA B:

Sıkıysa Alman çekilişlerindeki gibi 360 derece kamera açısıyla canlı yayında çekilişi verseler başka söze gerek yok zaten

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