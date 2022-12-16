Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Buna göre yıl sonu dolar kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu dönemde 18,78 TL oldu. Ayrıca ankette yıl sonu tüketici enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını paylaştı. 2022 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 44 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,06 iken, bu anket döneminde yüzde 66,80 oldu.

12 VE 24 AY SONRA ENFLASYON BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,47 iken, bu anket döneminde yüzde 34,92 oldu. 24 ay sonrasında TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,76 ve yüzde 20,56 olarak gerçekleşti.

YIL SONU DÖVİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİSİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,1 iken, bu anket döneminde yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 olarak gerçekleşti.