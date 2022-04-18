YHT biletlerine yüzde 15 zam! Fiyat 4 ayda 3. kez arttı - Haberler

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YHT biletlerine yüzde 15 zam! Fiyat 4 ayda 3. kez arttı

Haberler.com - Ekonomi
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TCDD, Yüksek Hızlı Tren biletlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 zam yaptı. Böylece YHT biletlerine bu yıl üçüncü kez zam yapılmış oldu. Fiyat artışıyla Konya-Ankara bileti 67 liraya, Konya-İstanbul bileti ise 182 liraya çıktı. Ankara-Kadıköy bileti ise 151 lira oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zam yapıldı.

BU YIL ÜÇÜNCÜ ZAM

YHT seferlerine Ocak ayında yüzde 20, Mart ayında da yüzde 10 zam yapılmıştı. Böylece 2022'de YHT'ye üçüncü kez zam yapılmış oldu.

BİLETLER KAÇ LİRA OLDU?

Bugünden itibaren geçerli olan zamla birlikte, Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 67 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 182 liraya çıktı. Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 130,5 lira olan bilet fiyatı 151 lira oldu.

YHT biletlerine yüzde 15 zam! Fiyat 4 ayda 3. kez arttı

Haberler.com - Ekonomi

Yht, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (6)

Haydar:

Bu zamlarıdamı imamoğlu yaptı.Zamların geri alınması için Akp ve Mhp den önerge bekliyoruz.

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Doğrucu Davud:

Otobüs biletlerine bakılınca hala ucuz bile denebilir. Daha çok zam bekleriz memnun oluruz.

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ferfer:

istanbulda öğrencileri düşünen akp burdada yht yi kullanan öğrencilere zammı yansıtmamıştır heralde çocuklar memleketine gidecek gelecek demi

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