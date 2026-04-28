Yerli ve milli çift namlulu deniz topları görücüye çıkıyor

Ermaksan, 5-9 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek SAHA EXPO 2026 fuarında, tamamen yerli imkanlarla geliştirdiği ileri savunma çözümlerini tanıtacak.

Bursa merkezli Ermaksan, fuarda THUNDERBOLT 40/70 T Çift Namlulu Deniz Topunu sergileyerek, modern deniz harekatında yakın savunma ihtiyaçlarına yönelik yerli çözüm yaklaşımını ziyaretçilerle buluşturacak. Sistem; alçak irtifadan yaklaşan insanlı ve insansız hava araçları, helikopterler, seyir füzeleri ve benzeri hava hedefleri, sürü konseptinde seyreden suüstü unsurlar ve kıyıda konuşlu asimetrik tehditler gibi yoğun ve kısa reaksiyon pencereli senaryolara yanıt vermek üzere konumlandırılıyor.

40 mm sınıfındaki sistem; dakikada toplam 600 atım ateş gücü, 736'ya kadar hazır mühimmat kapasitesi, 12 bin 500 m azami menzil, 1000 m/s çıkış hızı ve -13/+85 irtifa ile 360 yanca hareket kabiliyetiyle kısa reaksiyon pencereli, çoklu hedef ve doygun saldırı senaryolarına odaklanıyor. Kompozit kupola yaklaşımı ise düşük radar izi hedefiyle platformun imza yönetimi hedefleriyle uyumu destekliyor.

THUNDERBOLT'un üretim sürecinin, Haziran 2022'de imzalanan Stratejik İş Birliği Anlaşması sonrası ivme kazandığı; Temmuz 2025'te Konya/Karapınar'da gerçekleştirilen kara atış testleriyle doğrulama safhasına geçilerek sistemin seri üretim fazına taşındığı belirtiliyor.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, "60 yılı aşkın üretim ve mühendislik tecrübesiyle geliştirilen THUNDERBOLT 40/70 T Türk Tipi Deniz Topu ile Deniz Kuvvetlerimize; ateş gücü yüksek, yerli ve sürdürülebilir bir savunma çözümü sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
