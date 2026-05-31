Yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşit daha tescil edildi

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 17 türde 39 yeni yerli tohum çeşidinin tescil edildiğini açıkladı. Tescilli tohum sayısı 1087'ye ulaşırken, bu gelişmenin gıda arz güvenliğini artıracağı ve üretici maliyetlerini düşüreceği belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yerli tohumda 17 türde 39 yeni çeşidin daha tescil aldığını belirterek, "Tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bu yılki tohum tescillerine ilişkin bilgi verdi.

Yerli tohum çeşitleriyle tarımsal üretime güç kattıklarını vurgulayan Yumaklı, "Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü çalışmalarıyla araştırma enstitülerimizde geliştirilen 39 yeni çeşit daha tescil edildi. Geliştirdiğimiz bu çeşitler, toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük bir değer katacak. Ülkemize ve üreticilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli tohum sayısı 1087 oldu

Yumaklı, paylaşımında yer verdiği infografikte de tarla bitkilerinde 17 türdeki yeni tescillerle birlikte "Milli Çeşit Listesi"ndeki yerli tohum sayısının 1087'ye ulaştığını bildirdi.

Yeni tescillerin "tahıl", "endüstri bitkileri", "tıbbi ve aromatik bitkiler" ile "yemeklik tane baklagiller ve yem bitkileri" kategorilerinde olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tescilli tohumlarımızla stratejik gıda arzı güvenliğini teminat altına alıyoruz. Üreticilerimizin maliyetlerini düşürüyor, kazançlarını artırıyoruz. Uluslararası rekabet gücüne sahip, milli tohum tedarik sistemini güçlendiriyoruz."

Tescillerin yarısı ayçiçeği ve buğday tohumu çeşitleri

İnfografiğe göre, tescillenen yerli tohumlar arasında ayçiçeği hattı 15 çeşitle ilk sırada bulunurken ekmeklik buğday 5, pamuk, yer fıstığı, haşhaş, nohut 2'şer, makarnalık buğday, arpa, çeltik, soya, aspir, patates, tütün, Aydın salebi, Muğla salebi, anason ve korunga 1'er çeşitle listede yer aldı.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç
