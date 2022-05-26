Yenimahalle Belediyesi personeline promosyon müjdesi - Haberler

Yenimahalle Belediyesi personelleri için maaş promosyon ihalesi yapıldı.

Yenimahalle Belediyesi'nin YEPA bünyesinde çalışan personelleri için maaş promosyon ihalesi yapıldı.9 bankanın kıran kırana mücadele ettiği ihaleyi 10 bin Türk Lirası ile özel bir banka kazandı.

Personele tek seferde ödenecek

İhale sonucunda imzalanan 3 yıl geçerli olacak sözleşmede, personelin maaşına tek seferde ödenmek üzere 10 bin Türk Lirası eklenecek.

Yenimahalle Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran başkanlığında oluşturulan komisyona, konuyla ilgili yöneticilerin yanı sıra işçi sendikası temsilcileri de katıldı.

"Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun"

Belediye personelinin ekonomik refahının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanlarının haklarını bu güne kadar hep koruduğunu ifade ederek "Promosyon ihalesi tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi