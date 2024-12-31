Yeni yılda IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Yurt dışı cep telefonları için ödenecek tutar zamlandı

Yeni yılla birlikte yurt dışından telefon getirip Türkiye'de kullanmak isteyenler için IMEI kayıt ücretinde önemli bir artış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan yeni Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, IMEI kayıt ücretinde 2025 yılında büyük bir artış yaşanacak.

YÜZDE 43,93'LÜK ZAM

2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 43,93 olarak açıklanmıştı. Bu oran IMEI kayıt ücretine de yansıdı. Geçtiğimiz yıl 31 bin 692 lira olan IMEI kayıt ücreti, 2025 yılı için 45 bin 614 liraya yükseldi. Yurt dışından telefon getiren kullanıcılar, bir önceki yıla göre yaklaşık 14 bin lira fazla ödeme yapacak.

YURT DIŞINDAN TELEFON GETİRME MALİYETİ ARTTI

IMEI kayıt ücreti, TÜİK'in Üretici Fiyat Endeksi'ne dayandırılarak hesaplanan Yeniden Değerleme Oranı ile belirleniyor. Bu sebeple, yurt dışından telefon getirmeyi planlayan vatandaşlar için önemli bir maliyet artışı anlamına geliyor. Yeni ücret tarifesi, yeni yıl öncesinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ GEÇMİŞ YILLARDA NE KADARDI?

IMEI kayıt ücretleri son yıllarda önemli bir artış gösterdi. 2020 yılından itibaren IMEI kayıt ücretindeki değişimler şu şekilde:

2020 - 1.838

2021 - 2.006

2022 - 2.738

2023 (Başlangıç) - 6.091

2023 (Yıl Sonu) - 20.000

2024 - 31.692

2025 - 45.614,20