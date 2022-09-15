Yeni yasa ile ekspertiz raporu zorunlu hale geldi

Bilindiği üzere 6 Ay 6000 km sınırı için yaklaşık 1 aylık bir süre verilmişti. Yönetmelik hükümlerini ise ticaret bakanı yöneteceği bildirilmişti. Bu süre sonunda, ikinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak. Bakanlık, bu tarihi 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak ibaresi yer alıyordu.

6 Ay 6 Bin Km geçmeyen araçlarda satış yasağı uygulaması için şirketlere verilen süre sona erdi. Ticaret Bakanlığı sürenin dolmasıyla birlikte denetimlerin üç kanaldan yapılacağını duyurdu. Buna göre Ekspertiz Raporu olmadan satış yapılmayacak, işyeri denetimleri sıkılaştırılacak ve ilan siteleri sürekli takip altında olacak.

''ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLEDİĞİMİZ DÜZENLEMEYDİ''

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Müdürü Emre Öztürk'ün açıklamalarını dinlediğimizde aynı zamanda Oto Ekspertiz Raporlarını da kapsayacak düzenlemeye de gidildiğini belirtti. Öztürk. ''Bu çok uzun zamandır beklediğimiz bir durumdu. Müşterilerimizin mağduriyetleri sonlanmış olacak ayrıca yeni yasa ile birlikte daha düzenli bir alım satım işlemleri gerçekleşecek'' ifadelerini kullandı. Bu işlemlerin ise noterler vasıtasıyla yapılacağını bildirdi. Öztürk ayrıca yeni yasa öncesinde noter sistemlerinin yenilendiğini ve yeni yasaya uygun hale getirildiğini de sözlerine ekledi.

''3 GÜN İÇİNDE EKSPERTİZ RAPORU ALMAK ZORUNLU OLACAK''

İkinci el alım satım da sistemin nasıl işlediğine de değinen Öztürk, İkinci el araçların satılmadan 3 gün içerisinde ekspertiz raporlarının alınmasının zorunluluk haline geldiğini devir işlemi yapacak kişilerin noter de mağdur olmamaları için ekspertiz raporlarını alarak gitmeleri gerektiğini ve ayrıca ekspertiz raporlarında km bilgisi, ekspertiz tarihi, araç bilgilerinin yazılı olması gerektiğini'' söyledi.

''YENİ YASA İLE ARAÇ PİYASASI HAREKETLENECEKTİR''

Öztürk, ''Yeni yasa ile birlikte araç piyasasında bir hareketlenme olacaktır. Ama maaesef bu durumu kullanmak isteyen art niyetli kişilerde çıkacaktır. Müşterilerimizin dikkatli davranmalarını noter devri olmadan ödeme yapmamalarını güvendikleri ekspertiz firmalarından rapor almalarını özellikle tavsiye ediyorum. Yeni yasanın hepimize hayırlı olmasını diliyorum'' dedi.