Haberler

Yeni Nesil Onkoloji Tedavileri: Umut ve Yan Etki Dengesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, onkolojideki yeni nesil tedavilerin ciddi yan etkilere yol açabileceğini ve tedavi süreçlerinin dikkatle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, onkolojide yeni nesil tedavilerin umut vermesine rağmen ciddi yan etkilere yol açabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisinde son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Klasik kemoterapi yöntemlerinin yanı sıra immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler, onkolojinin merkezine yerleşiyor. Bu yeni nesil tedaviler, hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmasına rağmen doğru yönetilmediğinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, yeni nesil tedavilerin ortaya çıkmasıyla onkolojide son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını aktardı.

Onkolojide tedavi kavramının değiştiğini belirten Şeker, "Daha önce tedavi denildiğinde genellikle kemoterapi anlaşılırdı. Ancak artık immünoterapi, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler gündemimizi kaplıyor. Sigorta kapsamında da kullanılmaya başlanan bu ilaçlar, hastalarımıza yeni umutlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, yeni nesil tedavilerin sunduğu avantajlara değinerek, "Örneğin immünoterapi verilen bir hastada kuru öksürük ve nefes darlığı başlayabilir. Bu tablo basit bir zatürreden ağır Kovid-19'a benzeyen bir duruma kadar ilerleyebilir. Zamanında müdahale edilmezse entübasyona kadar gidebilir. Oysa, basit steroid tedavileriyle bu sorun kolayca önlenebilir." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil tedavilerin önemli avantajlar sunmasına rağmen yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şeker, immünoterapi kullanan hastalarda ishal, karaciğer iltihabı, endokrin bozukluklar gibi farklı durumların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Şeker, tedavi sürecinde hastaların takip oldukları merkezle sürekli iletişim halinde olmasının çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şiddetli ağrı, ateş, nefes darlığı, kuru öksürük, uzun süreli kabızlık ve ishal gibi genel durum bozukluğu şikayetlerinde mutlaka hekime veya acile başvurulmalı. Onkoloji tedavilerinde kar-zarar dengesi gözetilir. Zarar görmemek için yan etkileri bilmek ve erken müdahale etmek hayati önem taşır."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Öğretmen kızını boğarak öldüren anne ilk kez hakim karşısında! Anlattıkları kan dondurdu

Öğretmen kızını boğarak öldürmüştü! Anlattıkları kan dondurdu
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak

Milliler, Dünya Kupası'nda adeta para basacak
Türkiye, Dünya Kupası'na direkt katılabilir! Tüm gözler o maçta

Dünya Kupası'na direkt gidebiliriz! Tüm gözler o maçta
Taraftarlar çıldıracak! Barış'ı alamayan takım gözünü Icardi'ye dikti

Galatasaray taraftarını korkutan haber
Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin

Komşusunun oğlunu video çekerek ifşa etti: Ne olur yardım edin
Şahika Ercümen'den Gazze'ye destek: 107 metrelik tarihi dalış

Rekoru kırdı, mesajı dünyaya verdi: Gazze nefes alsın!
Fazıl Say ve Aslıhan And dünyaevine girdi

Sanat dünyasının usta ismi üçüncü kez dünyaevine girdi
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Bursa'da su getirmek için Çınarcık Barajı'ndan boru döşeniyor

Susuzluktan kırılan şehrimizde alınan son önlem
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.