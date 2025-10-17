Yeni Nesil Onkoloji Tedavileri: Umut ve Yan Etki Dengesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesinden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, onkolojide yeni nesil tedavilerin umut vermesine rağmen ciddi yan etkilere yol açabileceğini belirtti.

Medipol Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisinde son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor.

Klasik kemoterapi yöntemlerinin yanı sıra immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler, onkolojinin merkezine yerleşiyor. Bu yeni nesil tedaviler, hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırmasına rağmen doğru yönetilmediğinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, yeni nesil tedavilerin ortaya çıkmasıyla onkolojide son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını aktardı.

Onkolojide tedavi kavramının değiştiğini belirten Şeker, "Daha önce tedavi denildiğinde genellikle kemoterapi anlaşılırdı. Ancak artık immünoterapi, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler gündemimizi kaplıyor. Sigorta kapsamında da kullanılmaya başlanan bu ilaçlar, hastalarımıza yeni umutlar sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, yeni nesil tedavilerin sunduğu avantajlara değinerek, "Örneğin immünoterapi verilen bir hastada kuru öksürük ve nefes darlığı başlayabilir. Bu tablo basit bir zatürreden ağır Kovid-19'a benzeyen bir duruma kadar ilerleyebilir. Zamanında müdahale edilmezse entübasyona kadar gidebilir. Oysa, basit steroid tedavileriyle bu sorun kolayca önlenebilir." ifadelerini kullandı.

Yeni nesil tedavilerin önemli avantajlar sunmasına rağmen yan etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Şeker, immünoterapi kullanan hastalarda ishal, karaciğer iltihabı, endokrin bozukluklar gibi farklı durumların ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Şeker, tedavi sürecinde hastaların takip oldukları merkezle sürekli iletişim halinde olmasının çok önemli olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Şiddetli ağrı, ateş, nefes darlığı, kuru öksürük, uzun süreli kabızlık ve ishal gibi genel durum bozukluğu şikayetlerinde mutlaka hekime veya acile başvurulmalı. Onkoloji tedavilerinde kar-zarar dengesi gözetilir. Zarar görmemek için yan etkileri bilmek ve erken müdahale etmek hayati önem taşır."