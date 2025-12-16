Yeni nesil bandroller piyasada

Haberler

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde kullanılacak yeni nesil bandrollerin tanıtımını yaptı. Banknot mürekkep teknolojisiyle üretilen bandroller, sahteciliğe karşı yüksek koruma sunarak, tüketici güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, tütün mamulleri ve alkollü içeceklerde kullanılan bandrolleri yeni nesil güvenlik teknolojileriyle yeniledi. Banknot mürekkep teknolojisiyle üretilen yeni bandroller, sahteciliğe karşı üst düzey koruma sağlıyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, alkollü içecek, tütün mamulü, makaron ve yaprak sigara kağıdında kullanılması zorunlu olan bandrolleri yeni nesil bandrollerle güncelledi. Teknolojik gelişmeler doğrultusunda tasarlanan yeni bandroller, kademeli geçiş planı kapsamında kullanılmaya başlandı.

Yapılan açıklamaya göre, dünyada ilk kez banknot mürekkep teknolojisi kullanılarak üretilen yeni nesil bandroller, üst düzey güvenlik özellikleriyle öne çıkıyor. Gelişmiş mürekkep yapısı ve tasarım detayları sayesinde bandroller kopyalanamıyor. Bu özellik, tüketicileri sahte ürünlerden korurken devletin vergi gelirlerinin güvence altına alınmasına katkı sağlıyor. Güvenlik unsurları artırılan ve rengi farklılaştırılan yeni nesil bandroller, eksi bandrollerle aynı ölçülere sahip.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, geçiş süreci tamamlanana kadar piyasada eski tip ve yeni nesil bandrollü ürünlerin birlikte bulunabileceğini belirtirken, yeni uygulamanın kayıt dışılıkla mücadelede ve tüketici güvenliğinin artırılmasında önemli bir rol üstlendiğine dikkat çekiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
