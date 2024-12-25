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Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu

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Yeni belirlenen asgari ücretle aylık giderlerini hesaplayan bir vatandaşın çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşın yaptığı hesapta sosyal harcamalara 104 lira kalması dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün asgari ücrete 2025 yılı için yüzde 30 zam yapıldığı duyurdu. Zammı yetersiz bulanlar yeni asgari ücrete tepki gösterirken; sosyal medyada bir yurttaşın çektiği video gündem oldu.

SOSYAL HARCAMALARA 104 LİRA KALDI

Sosyal medyada gündem olan videoda bir yurttaş yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı. Videoda yurttaşın, "10 bin lira kira. 3 bin lira elektrik, su faturaları. 5 bin mutfak masrafı. Çocukların okul masrafı. Geriye 104 lira kalıyor. 104 lirayla 1 ay sosyal hayatımızı yaşayacağız" dediği görüldü.

Yeni asgari ücretle aylık giderlerini hesapladı, çektiği video sosyal medyada gündem oldu
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEnderen:

Akp yönetimi ile kurucularına bad dualar okuyor ve sosyal hayata devam ediyorsunuz

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Haber YorumlarıOrhan Durmaz:

Slm

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