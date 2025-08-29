Yemeksepeti’nin YeClub Programı, İkinci Yılda 4,7 Milyar Liralık Tasarruf Sağladı

Yemeksepeti, özel avantajlar sunan sadakat programı YeClub'ın ikinci yılında kullanıcılarına indirim kuponu ve puanlar dahil olmak üzere toplamda 4,7 milyar liralık tasarruf sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ilk yılını 6,5 milyon üyeyle kapatan YeClub, ikinci yılında yüzde 69'luk bir artışla 11 milyon aktif üyeye ulaştı.

Üye sayısındaki istikrarlı artış, kullanıcıların sipariş alışkanlıklarına da yansırken, YeClub üyelerinin sipariş sıklığı, programın ikinci yılında yüzde 10 artış gösterdi.

YeClub'ın dikkati çekici başarılarından biri de kullanıcılara sağladığı ekonomik fayda oldu. İlk yılında 1 milyar liralık indirimin sağlandığı program, ikinci yılında bu rakamı yaklaşık beşe katlayarak indirim kuponu ve puanlarla birlikte toplam 4,7 milyar liralık değer yarattı.

Programın kazandırma gücü bireysel bazda da gözlemlenirken ikinci yılda en fazla YemekPuan kazanan bir kullanıcı, 8 bin 120 lira değerinde puan biriktirerek geçen yılın 6 bin 605 liralık rekorunu geride bıraktı.

YeClub, ikinci yılında sadece büyük şehirlerde değil, Anadolu'da da büyük bir ilgiyle karşılandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki büyümesini sürdüren program, Anadolu illerinde de kullanım oranlarını katladı.

Kupon kullanılarak verilen siparişler 1,6 katına çıktı

Eskişehir yüzde 102,1'lik artışla en fazla büyüyen il olurken, Mersin, Muğla, Adana ve Bursa gibi şehirlerde de yüzde 60'ın üzerinde büyüme kaydedildi.

YeClub kullanıcılarının en çok tercih ettiği mutfak türleri sırasıyla, döner, kebap, Türk mutfağı ve Burger oldu. İlk yılın popülerler yemeklerinden biri olan pizza ise bu yıl dördüncü sırada yer aldı.

Öte yandan, Yemeksepeti Market ve Yemeksepeti Mahalle hizmetlerine olan ilgi de arttı. Bu platformlardan kupon kullanılarak verilen siparişler, ilk yıla kıyasla 1,6 katına çıktı.

Üçüncü yılına giren YeClub, kullanıcı geri bildirimlerini merkeze alarak yeni hedefler de belirledi. Şirket, kullanıcıların görev ve ödüllere ekstra bir adım atmadan, kendiliğinden dahil olabileceği yeni bir deneyim üzerinde çalışıyor.

Ayrıca, kazanılan puanların harcanabileceği "Yedükkan" platformunun daha zengin ve çeşitli bir yapıya kavuşturulması da öncelikli hedefler arasında yer alıyor.