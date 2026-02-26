Haberler

YEKADER'den yemek kartlarında uygulanan azami komisyon oranlarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Yemek Kartı Hizmetleri Derneği Başkanı Öner Piyade, Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikle yemek kartı sektöründe azami komisyon oranlarının %6 olarak belirlendiğini açıkladı. Piyade, basında yer alan yüksek oranların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Yemek Kartı Hizmetleri Derneği (YEKADER) Başkanı Öner Piyade, yemek kartı sektöründe uygulanabilecek azami komisyon oranlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle düzenlendiğini, buna göre, 30 gün ödeme vadesi için komisyon üst sınırının yüzde 6 olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Piyade, son günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında "yemek kartı sistemleri ve komisyon oranlarına" ilişkin yer alan iddialar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Piyade, yemek kartı sektöründe uygulanabilecek azami komisyon oranlarının Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Perakende Ticaret Yönetmeliği" ile düzenlendiğini, buna göre, 30 gün ödeme vadesi için komisyon üst sınırının yüzde 6 olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörde faaliyet gösteren tüm kuruluşlar bu yasal çerçeve içinde hizmet vermekte olup, uygulamalar düzenli olarak denetlenmektedir. Basında yer alan yüzde 15, yüzde 20, yüzde 40 gibi oranların yemek kartı sistemiyle ilgisi bulunmamaktadır. Üye işyerlerinin daha erken ödeme talep etmesi halinde oluşan yüzde 2-3 seviyesindeki maliyet ise bir komisyon artışı değil, tamamen talebe bağlı bir finansman hizmetidir. Bahsi geçen toplam kesintiler içinde yer alan KDV ise mevzuat gereği devlete ödenen bir vergidir. Yemek kartı kuruluşlarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tutar doğrudan kamuya aktarılmaktadır. Yemek kartı sistemi, çalışanlara sağlanan sosyal faydanın sürdürülebilirliği, işletmelerin desteklenmesi ve kayıt dışı ekonominin önlenmesi açısından önemli bir yapıdır."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya
500

