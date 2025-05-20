YD-ÜFE Nisan Ayında Yıllık Yüzde 22,92 Arttı

YD-ÜFE Nisan Ayında Yıllık Yüzde 22,92 Arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) Nisan ayında yıllık yüzde 22,92, aylık ise yüzde 4,41 artış gösterdi. İmalat ürünlerinde de benzer artışlar kaydedildi.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 22,92 arttı, aylık yüzde 4,41 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, YD-ÜFE Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,10 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,92 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,57 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 22,97 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,96 artış, imalatta yüzde 22,97 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,15 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,42 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,64 artış, enerjide yüzde 11,03 azalış, sermaye mallarında yüzde 28,07 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 4,45 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,10 artış, imalatta yüzde 4,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 4,0 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,50 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,93 artış, enerjide yüzde 3,76 azalış, sermaye mallarında yüzde 5,37 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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