Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), gerçekleştirdiği Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile 17'nci dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerini belirledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki merkez ofiste gerçekleştirilen genel kurulda, önceki dönemde başlatılan çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve dijital dönüşüm odaklı yenilikçi yaklaşımların güçlendirilerek devam ettirilmesi yönünde irade ortaya kondu.

Yeni dönemde YASAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Mine Taşkaya seçildi. Taşkaya başkanlığındaki yeni yönetim, Türkiye yazılım ekosisteminin stratejik bir güç olarak konumlandırılması, yerli yazılım markalarının küresel ölçekte rekabet gücünün artırılması ve sektörün dijital dönüşüm yetkinliklerinin ileri seviyeye taşınmasına odaklanacak.

YASAD'ın 17'nci döneminde kamu, özel sektör ve akademi işbirliklerinin artırılması, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak politika önerilerinin geliştirilmesi ve Türkiye'nin yazılım ihracat potansiyelinin güçlendirilmesi, öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Genel kurulun ardından belirlenen yeni yönetim kurulunda, başkanlık görevini üstlenen GTech Bilişim San. Tic. AŞ'den Mine Taşkaya'nın yanı sıra ARD Grup Bilişim Teknolojileri'nden Arda Ödemiş ve Bilge Adam Yazılım ve Teknoloji AŞ'den Cem Çevik, başkan yardımcısı olarak görev yapacak. KG&BG Group'tan Gönül Kamalı'nın yönetim kurulu üyesi ve sayman olduğu kurulda, Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'den Akın Sertcan, Mikrogrup'tan Tunç Taşman, SaaS Bridge'den Kerem Bozokluoğlu, Veripark'tan Tolga Erener ve Vispera'dan Aytül Erçil de yönetim kurulu üyesi olarak yer aldı.

Genişletilmiş yönetim kurulunu ise Vodafone Türkiye'den Özlem Kestioğlu, Arksigner'den Özlem Kahramaner, Hitit Bilgisayar'dan Atilla Lise, İdea Teknoloji'den Pınar Şiro, Promaks'tan Aysu Senem Çavdar, Trex'ten İlhan Özdemir, Uyumsoft'tan Özlem İkiz, Qberx Teknoloji AŞ'den Aslı Berrak Yenal ve Virgosol'dan Arzu Er oluşturdu.

Denetim kurulunda da Netaş'tan Rıza Durucasugil başkanlığa getirilirken, Odine'den Fırat Kerim Ersoy ile Robusta'dan Neslihan Çift üye, BTS Bilişim'den Osman Nadi Tanca, İnternative Yazılım AŞ'den Arzu Begüm Taştan ve TSC Otomasyon'dan Tanay Ceylan ise yedek üye olarak belirlendi.

"Yazılım sektörünün daha güçlü bir konuma ulaşabilecek potansiyeli var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Taşkaya, Türkiye'de yazılım sektörünün, sahip olduğu insan kaynağı, girişimcilik gücü ve teknoloji üretim kapasitesiyle küresel ölçekte çok daha güçlü bir konuma ulaşabilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Taşkaya, "Yeni dönemde önceliğimiz, yerli yazılım markalarımızın uluslararası pazarlarda daha görünür ve rekabetçi hale gelmesini sağlamak, sektörümüzün dijital dönüşüm yetkinliklerini artırmak ve kamu-özel sektör işbirliklerini güçlendirerek sürdürülebilir bir büyüme zemini oluşturmak. YASAD olarak, yazılımı Türkiye için stratejik bir kalkınma alanı olarak konumlandırmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.