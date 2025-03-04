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Yatırımcılar altın fiyatlarında alım fırsatına odaklandı

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2025 yılına ardı ardına rekorlar kırarak merhaba diyen güvenli liman altın ticaret savaşlarının etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Ancak iki hafta önce cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından fiyatlarda yaklaşık yüzde 4'lük bir çekile yaşandı. Kimi yatırımcılar bu fiyatları alı fırsatı olarak değerlendirirken kimi de alım için daha düşük seviyelere odaklandı.

Dünya genelinde yüksek seyreden enflasyon altına olan talepleri artırdı. Merkez Bankalarının da ardı ardına tonlarca alım yapmaları güvenli liman fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu. Fiyatlardaki bu zirve 21 Şubat cuma günü yaşanan sert düşüşün ardından tersine döndü. O günden bugünü fiyatlarda yüzde 4'e yakın volatilite gerçekleşti.

ALINMALI MI BEKLEMELİ Mİ?

Yeni fiyatlar hem yerel hem de uluslararası yatırımcılar tarafından farklı şekilde yorumlanıyor. Kimi bu yüzde 4'lük düzeltme hareketinin bir alım fırsatı olduğunu, altının yükseliş hikayesinin hızla devam edeceğini öngörüyor. Fiyatlardaki bu geri çekilme bir takım yatırımcı tarafından ise yeterli bulunmayarak gram altında ancak 3 bin lira seviyelerinin alım fırsatı olabileceğini savunuyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte 4 Mart 2025 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Gram altın: 3.384,09 TL

Çeyrek altın: 5.626,00 TL

Yarım altın: 11.251,00 TL

Tam altın: 22.229,61 TL

Cumhuriyet altını: 22.410,00 TL

Gremse altın: 55.731,85 TL

Ons altın: 2.887,69 dolar

NOT: Bu haber içeriği yatırım tavsiyesi değildir.

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Yatırımcılar altın fiyatlarında alım fırsatına odaklandı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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