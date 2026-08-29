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Altın ve Dövizde Haftalık Değişim: Külçe Altın Önde

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Kapalıçarşı'da külçe altın ve Cumhuriyet altını haftalık bazda %1 civarında değer kazandı. Dolar %0,37, avro %0,09 artarken, İsviçre frangı %0,04 geriledi. Yıl sonundan bu yana en yüksek artış külçe altında (%19,29) görüldü.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.002,007.0897.1601,0019,29
Cumhuriyet40.464,0046.26246.7200,9915,46
ABD Doları42,809048,064048,24400,3712,70
Avro50,232056,180056,23200,0911,94
İngiliz Sterlini57,885065,612065,64200,0513,40
İsviçre Frangı54,289060,101060,0790-0,0410,67
(Sürecek)

Kaynak: AA
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