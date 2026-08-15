Altın ve Döviz Haftalık Değişim Raporu

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL Yatırım Aracı Adı 2025 Sonu Fiyatı Geçen Hafta Sonu Fiyatı Bu Hafta Sonu Fiyatı Haftalık Değişim (%) 2025 Sonuna Göre Değişim (%) Külçe Altın 6.002 6.664 6.757 1,40 12,58 Cumhuriyet 40.464 43.532 44.087 1,27 8,95 ABD Doları 42,8090 47,7030 47,8810 0,37 11,85 Avro 50,2320 55,1720 55,4880 0,57 10,46 İngiliz Sterlini 57,8850 64,3940 64,9480 0,86 12,20 İsviçre Frangı 54,2890 59,0670 59,0840 0,03 8,83

Kaynak: AA

(Sürecek)