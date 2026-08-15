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Altın ve Döviz Haftalık Değişim Raporu

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Kapalıçarşı'da külçe altın yüzde 1,40, Cumhuriyet altını yüzde 1,27 artarken; dolar yüzde 0,37, avro yüzde 0,57, sterlin yüzde 0,86, İsviçre frangı yüzde 0,03 değer kazandı. Yıl sonuna göre en çok artan külçe altın oldu.

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin TL bazında geçen hafta ve bu hafta sonu fiyatları ile haftalık bazda ve geçen yılın sonuna kıyasla değişim oranları (yüzde) şöyle:

TL

Yatırım Aracı Adı2025 Sonu FiyatıGeçen Hafta Sonu FiyatıBu Hafta Sonu FiyatıHaftalık Değişim (%)2025 Sonuna Göre Değişim (%)
Külçe Altın6.0026.6646.7571,4012,58
Cumhuriyet40.46443.53244.0871,278,95
ABD Doları42,809047,703047,88100,3711,85
Avro50,232055,172055,48800,5710,46
İngiliz Sterlini57,885064,394064,94800,8612,20
İsviçre Frangı54,289059,067059,08400,038,83
(Sürecek)

Kaynak: AA
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