Yatırım ve BES Fonlarında Pozitif Performans Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları ise yüzde 1,07 değer kazandı. Kıymetli maden fonları, yatırım fonları arasında en fazla yükselişi göstererek yüzde 1,98 oranında artış sağladı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,26, BES fonları yüzde 1,07 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,98 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, hiçbir fon düşüş kaydetmedi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları 1,261656166
Borsa Yatırım Fonları1,57214
Borçlanma Araçları Fonları0,86820
Fon Sepeti Fonları1,27737
Hisse Senedi Fonları1,6114221
Karma ve Değişken Fonlar0,8813225
Katılım Fonları0,93705
Kıymetli Maden Fonları1,98220
Para Piyasası Fonları0,85700
Serbest Fon1,311065108
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 1,0738215
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları1,01450
Değişken1,091349
Devlet Katkısı1,26120
Endeks1,3841
Fon Sepeti Fonu1,07211
Hisse Senedi1,47331
Karma1,2580
Katılım0,52333
Kıymetli Madenler2,02150
OKS Katılım0,66240
OKS Standart0,98100
Para Piyasası0,90130
Standart1,09130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,3330
(Sürecek)

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın penaltılarında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.