Yatırım ve BES Fonlarında Değer Kaybı

Güncelleme:
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,55 ve BES fonları yüzde 0,47 değer kaybetti. Kıymetli maden fonları en fazla yükselen fon olurken, hisse senedi fonları en çok gerileyen fon oldu.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 3,58 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken, en çok gerileyen fon yüzde 3,28 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 3,49 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en çok gerileyen fon yüzde 2,14 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları -0,551251614
Borsa Yatırım Fonları-1,64916
Borçlanma Araçları Fonları0,78820
Fon Sepeti Fonları0,716518
Hisse Senedi Fonları-3,2812154
Karma ve Değişken Fonlar0,279265
Katılım Fonları0,766713
Kıymetli Maden Fonları3,58220
Para Piyasası Fonları0,79710
Serbest Fon-0,70840364
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -0,47169231
Başlangıç Fonları0,78100
Borçlanma Araçları0,77450
Değişken-1,0837106
Devlet Katkısı-0,49111
Endeks-2,1405
Fon Sepeti Fonu-0,10715
Hisse Senedi-2,89035
Karma0,4463
Katılım-0,69927
Kıymetli Madenler3,49160
OKS Katılım0,081212
OKS Standart0,0664
Para Piyasası0,77130
Standart-0,0858
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,1412

(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
500
