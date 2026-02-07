Yatırımcı rehberi

Haberler

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,94, BES fonları ise yüzde 1,76 değer kaybetti. Para Piyasası Fonları en fazla yükselişi gösterirken, Kıymetli Maden Fonları en çok gerileyen kategori oldu.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,94 ve BES fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en çok düşen yüzde 8,57 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 1,25 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon"da görülürken, en çok gerileyen ise yüzde 8,79 ile "Kıymetli Madenler" fonu olarak kaydedildi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları -0,941048926
Borsa Yatırım Fonları-3,55623
Borçlanma Araçları Fonları0,216222
Fon Sepeti Fonları-5,92583
Hisse Senedi Fonları-1,7518157
Karma ve Değişken Fonlar-1,9450110
Katılım Fonları-1,924940
Kıymetli Maden Fonları-8,57025
Para Piyasası Fonları0,65741
Serbest Fon-0,32790488
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları -1,7694297
Başlangıç Fonları0,64100
Borçlanma Araçları-0,251628
Değişken-1,6228107
Devlet Katkısı-1,37012
Endeks-1,2404
Fon Sepeti Fonu-4,05518
Hisse Senedi-2,19134
Karma-2,1708
Katılım-2,37730
Kıymetli Madenler-8,79017
OKS Katılım-0,071113
OKS Standart-0,79010
Para Piyasası0,63120
Standart-0,96013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,2530
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
