Yatırımcı rehberi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,85, BES fonları ise yüzde 2,33 değer kazandı. Hisse Senedi Fonları en yüksek artışı gösterirken, gerileyen fon olmadı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,85 ve BES fonları yüzde 2,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,48 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,90 ile "Hisse Senedi"nde görülürken, gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 1,851745219
Borsa Yatırım Fonları3,38263
Borçlanma Araçları Fonları1,09777
Fon Sepeti Fonları2,15861
Hisse Senedi Fonları4,481713
Karma ve Değişken Fonlar2,871544
Katılım Fonları1,40881
Kıymetli Maden Fonları2,19231
Para Piyasası Fonları0,73750
Serbest Fon1,481071202
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,3336723
Başlangıç Fonları0,80100
Borçlanma Araçları0,422816
Değişken2,891332
Devlet Katkısı3,17120
Endeks4,4640
Fon Sepeti Fonu2,56230
Hisse Senedi4,90350
Karma2,2780
Katılım1,91361
Kıymetli Madenler1,41133
OKS Katılım1,08240
OKS Standart1,81100
Para Piyasası0,76120
Standart2,12121
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon2,5730
(Sürecek)

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
