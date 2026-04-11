Haberler

Yatırımcı rehberi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,42, BES fonları ise yüzde 2,73 değer kazandı. En fazla yükseliş hisse senedi fonlarında gerçekleşti. Değer kaybeden fon olmadı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 4,19 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 4,59 ile "Hisse Senedi" fonlarında görülürken, değer kaybeden fon olmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları 2,42189987
Borsa Yatırım Fonları3,61282
Borçlanma Araçları Fonları1,57850
Fon Sepeti Fonları2,53873
Hisse Senedi Fonları4,191742
Karma ve Değişken Fonlar3,101652
Katılım Fonları1,65891
Kıymetli Maden Fonları1,55260
Para Piyasası Fonları0,83780
Serbest Fon2,31119579
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları 2,733901
Başlangıç Fonları0,85100
Borçlanma Araçları2,44430
Değişken3,101350
Devlet Katkısı4,16120
Endeks4,1040
Fon Sepeti Fonu2,69230
Hisse Senedi4,59350
Karma3,2790
Katılım1,96361
Kıymetli Madenler1,29170
OKS Katılım1,04240
OKS Standart2,71100
Para Piyasası0,88120
Standart3,30130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,7630
(Sürecek)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama

İran'dan müzakere öncesi endişeleri artıran açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti

Ne olacak bu takımın hali?
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok

Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler: Böyle kıyafetler giyme benim karşımda

Murat Boz'dan sahnede Hadise'ye olay sözler
Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi

Parasını altına yatıranların beklediği haber geldi
'Komşu' Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş

"Komşu" Işın Karaca'yı deport etti: Milli bir meseleymiş
Bolu Belediyesi'nde 4 tutuklama! Kurban yardımlarıyla vurgun iddiası

Belediye vakfında kurbanlık bağışlarıyla kurban kesmemişler