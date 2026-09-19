Yatırım fonları haftalık yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti

Yatırım fonları haftalık yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla düşüş yüzde 5,27 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES fonlarında ise en fazla düşüş yüzde 4,52 ile Hisse Senedi kategorisinde gerçekleşti.
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
(Sürecek)
|Fon Kategori
|Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri %
|Fon Kategori Kazandıran (Adet)
|Fon Kategori Kaybettiren Adet
|Haftalık Yatırım Fonları
|Yatırım Fonları
|-2,57
|774
|1229
|Borsa Yatırım Fonları
|-3,69
|10
|22
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,11
|54
|31
|Fon Sepeti Fonları
|-0,68
|28
|65
|Hisse Senedi Fonları
|-5,27
|8
|182
|Karma ve Değişken Fonlar
|-1,40
|48
|132
|Katılım Fonları
|-0,66
|58
|49
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,88
|0
|27
|Para Piyasası Fonları
|0,65
|79
|0
|Serbest Fon
|-3,05
|499
|743
|Haftalık Emeklilik Fonları
|Emeklilik Fonları
|-1,74
|72
|328
|Başlangıç Fonları
|0,61
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|-0,55
|8
|37
|Değişken
|-2,13
|16
|104
|Devlet Katkısı
|-2,05
|0
|12
|Endeks
|-3,34
|0
|4
|Fon Sepeti Fonu
|-1,22
|4
|20
|Hisse Senedi
|-4,52
|0
|42
|Karma
|-0,98
|0
|12
|Katılım
|-2,20
|7
|37
|Kıymetli Madenler
|-0,87
|1
|19
|OKS Katılım
|-0,22
|12
|12
|OKS Standart
|-1,03
|0
|10
|Para Piyasası
|0,69
|13
|0
|Standart
|-1,49
|0
|13
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|-1,34
|0
|3
Kaynak: AA