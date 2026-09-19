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Yatırım fonları haftalık yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti. Yatırım fonlarında en fazla düşüş yüzde 5,27 ile Hisse Senedi Fonları'nda, BES fonlarında ise en fazla düşüş yüzde 4,52 ile Hisse Senedi kategorisinde gerçekleşti.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları-2,577741229
Borsa Yatırım Fonları-3,691022
Borçlanma Araçları Fonları0,115431
Fon Sepeti Fonları-0,682865
Hisse Senedi Fonları-5,278182
Karma ve Değişken Fonlar-1,4048132
Katılım Fonları-0,665849
Kıymetli Maden Fonları-0,88027
Para Piyasası Fonları0,65790
Serbest Fon-3,05499743
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları-1,7472328
Başlangıç Fonları0,61100
Borçlanma Araçları-0,55837
Değişken-2,1316104
Devlet Katkısı-2,05012
Endeks-3,3404
Fon Sepeti Fonu-1,22420
Hisse Senedi-4,52042
Karma-0,98012
Katılım-2,20737
Kıymetli Madenler-0,87119
OKS Katılım-0,221212
OKS Standart-1,03010
Para Piyasası0,69130
Standart-1,49013
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,3403
(Sürecek)

Kaynak: AA
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