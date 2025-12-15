Bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talebi

Sosyal medyada yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı için erişim engeli başvurusu yapıldı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, 11 Aralık günü bir toplantı gerçekleştirip, yasa dışı bahis ve sanal kumar reklamları masaya yatırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yasa dışı bahis reklamı yaptığı belirlenen yüksek takipçili 15 hesap için erişim engeli talep edilmesi kararlaştırıldı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı. - ANKARA