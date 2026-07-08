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Maaşını evine harcamayan adama kötü haber

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Boşanma davasında Yargıtay, maaşını eve harcamayan ve çocuklarının cebinden harçlık alan kocayı ağır kusurlu buldu. Kadının az kusurlu olduğuna hükmeden Yargıtay, maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, aldığı maaşı evine harcamayan, annelerinin verdiği harçlıkları çocukların cebinden alan adamı ağır kusurlu saydı.

Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Tarafları dinleyen Mahkeme; tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek kadının maddi manevi tazminat taleplerini geri çevirdi. Kadın avukatı aracılığıyla kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi, Aile Mahkemesi kararını yerinde buldu. Bunun üzerine kadın, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Düzenli işi olmayan, iş dışındaki vakitlerde eve geç gelen, aldığı maaşı eve harcamayan kocanın, çocuklarının cebinden habersiz para almasının ağır kusur olduğuna hükmetti. Erkeğin, sürekli eşine hakaret edip şiddet uyguladığına vurgu yapıldı. Kocasının işyerine giderek, arkadaşlarının yanında eşini küçük düşüren kadının ise az kusurlu olduğuna vurgu yapıldı. Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda davacı- karşı davalı erkeğin ağır, davalı- karşı davacı kadının ise az kusurlu olduğunun kabulüne hükmedildi. 2. Hukuk Dairesi, kadın yararına uygun miktarda maddi ve manevi tazminat ödenmesi gerektiğine dikkat çekerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına hükmetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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