Yapı Kredi'den 500 milyon dolarlık yurt dışı tahvil ihracı

Yapı Kredi, yurt dışında 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı (Tier 2) gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi'nin ABD doları cinsinden Basel III uyumlu ihracı, Bank of America, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING, Mashreq, MUFG ve Standard Chartered'dan oluşan bankalar grubunun aracılığıyla tamamlandı.

Kupon oranının yüzde 7,55 olarak belirlendiği işleme, yurt dışı yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi.

Yapı Kredi, ihracın sağlayacağı kaynakla sermaye yapısını güçlendirerek fonlama tabanını çeşitlendirmeyi, sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi, müşterilerinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı finansman ihtiyaçlarına daha uzun vadeli ve öngörülebilir şekilde destek sağlamayı hedefliyor.