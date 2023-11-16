Ticaret Bakanlığı'ndan yanıltıcı reklamlara ceza

TİCARET Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı nitelikteki reklamlara yönelik Reklam Kurulu'nca yılın ilk 11 ayında 92,5 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Reklam Kurulu'nca 14 Kasım 2023 tarihinde yapılan 339 sayılı toplantıda, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari faaliyetlere ilişkin idari yaptırımlar uygulandı. Kurul, görüşülen 176 dosyadan 153'ünü mevzuata aykırı bulurken, söz konusu reklam ve ticari faaliyetler hakkında durdurma cezası ile toplam 16,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Yılın ilk 11 ayında toplam 1838 dosya hakkında değerlendirme yapıldı. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1623 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra toplam 92,5 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

YANILTICI 'KASIM İNDİRİMİ' REKLAMLARINA CEZA

Toplantının ana gündem konusunu, indirimli satış reklamları ile sağlık beyanı içeren reklamlar oluşturdu. Özellikle kasım ayında gerçekleştirilen ve 'efsane kasım indirimleri', 'şahane cuma indirimleri' gibi isimlerle adlandırılan, çok sayıda üründe çeşitli oranlarda indirimlerin yapılacağının ilan edildiği satış kampanyaları, Kurul tarafından incelendi. Elektronik ticarette geleneksel hale gelen 'kasım indirimleri'ne ilişkin reklamlar başta olmak üzere 16 indirimli satış dosyası hakkında durdurma cezası ile toplam 2,7 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.