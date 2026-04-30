Yalova OSB'de 112 Acil hizmeti başladı

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Çiftlikköy 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi

Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde Sağlık Bakanlığı'na bağlı Çiftlikköy 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete girdi

4 doktor ve 8 sağlık personelinden oluşan 12 kişilik uzman kadrosuyla görev yapan istasyon, tam donanımlı ambulansları ile 7/24 hizmet vererek bölgedeki acil sağlık müdahale kapasitesini önemli ölçüde arttıracak.

OSB yönetimi; insan sağlığını her zaman öncelikli gördüklerini vurgularken, sanayi bölgelerinde yaşanabilecek iş kazaları, trafik kazaları ve ani sağlık durumlarında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde konumlanan istasyonun, donanımlı ambulansları ve ileri tıbbi ekipmanlarıyla müdahale süresini en aza indirerek riskleri azaltacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, güçlü bir sanayi altyapısının ancak sağlıklı ve güvende hisseden bir çalışma ortamıyla mümkün olabileceği belirtilirken, gerçekleştirilen bu yatırımın sosyal sorumluluk anlayışının somut bir yansıması olduğu vurgulandı. OSB, yalnızca üretim odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı bir gelişim modeli benimsediğine dikkat çekti. Bu yatırımla yalnızca sanayi üretiminin sürdürülebilirliğine değil, aynı zamanda bölge halkının sağlık güvencesine de doğrudan katkı sağlanacak.

OSB içerisinde konumlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu; Taşköprü, Laledere, Kılıç, Dereköy, Kabaklı, Denizçalı, Ahmediye, İlyasköy, Çukurköy, Burhaniye, Sermayecik, Aktoprak, Çavuşköyü, Örencik ve Fevziye olmak üzere toplam 15 yerleşim yeri ile birlikte İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bölgeye yakın noktalara da hizmet veriyor. Böylece, yalnızca OSB sınırları içinde değil, geniş bir coğrafyada yaşayan vatandaşlar için de hızlı ve etkin sağlık hizmetine erişim sağlanıyor.

Yalova Makine İhtisas OSB yönetimi, insan sağlığını ve yaşam kalitesini önceleyen yatırımlarla bölgeye değer katmaya, sanayi ile toplum arasında güçlü bir bağ kurmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
