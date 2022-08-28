Yalova haberleri! Altınova'da 'Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden Projesi' kadınlara gelir kapısı olacak

Altınova Belediyesi tarafından hayata geçirilen Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden Projesi ilçedeki kadınlara gelir kapısı olacak.

Altınova Belediye Başkanı DrMetin Oral, kadın istihdamının artırılması konusunda ciddi projeler yaptıklarını söyledi. Altınova Belediyesi Üretmek Bizden Şifa Bitkilerden Projesinin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirileceğini ifade eden Oral, "Projenin genel amacı, Altınova'da yeni iş imkanları yaratılarak kadınların iş gücüne katılması ve gelir elde etmesi ile tıbbi aromatik bitkilerin katma değerli ürünlere dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmasıdır" dedi.

"Ürün yetiştirilip, istihdam saplanacak"

Proje için bir tesis kurulacağını söyleyen Oral, "Projenin özel amacı, sağlık açısından oldukça faydalı olan melisa, mürver, tıbbi nane ile kudret narının, Altınova'da yetiştirilmesi ve bu bitkilerin gıda takviyesine dönüştürüleceği bir işletme tesisi kurularak hem ürünlerin yetişeceği seralarda hem de tesiste kadınların istihdam edilmesi hedeflenmiştir" dedi.

"Tarım yoluyla tıbbi bitkilerin yetiştirilecek"

Oral, proje ile kurulacak tesiste yetiştirilen tıbbi aromatik bitkilerin katma değerli hale getirilerek ekonomik getirisinin arttırılacağına vurgu yaparak şöyle konuştu:

"Kadınlara yönelik istihdam olanaklarının az olduğu Altınova'da yeni iş alanlarının yaratılmasıyla kadınların iş gücüne katılımın arttırılması, İlçedeki seraların atıl dönemlerinde sözleşmeli tarım yoluyla tıbbi bitkilerin yetiştirilmesi ve böylelikle bu dönemlerin verimli şekilde değerlendirilmesi, Altınova Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesinde satışa sunulan ürün sayısının arttırılması, tüketicilerin kurulacak tesiste üretilecek gıda takviyeleri ile güvenilir ve faydalı ürünlere ulaşması amaçlanmaktadır." - YALOVA