Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi - Haberler

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Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de bulunan Trabzon Hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

ÇİFTLİKKÖY, YALOVA (İHA) - Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Çiftlikköy ilçesine bağlı Çukurköy'de bulunan Trabzon Hurması ağaçlarında meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı uygulamalı budama eğitimi verildi.

İl Müdürlüğü teknik personellerinin yanı sıra Çukurköylü çiftçilerin katıldığı budama eğitiminde, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Dr. Emin Akçay ve Dr. Nesrin Aktepe Tangu bir çiftçinin Trabzon Hurması bahçesinde meyve verimini ve kalitesini artırma ile meyve dökülmelerini önleme amaçlı budamanın nasıl yapılması gerektiğini uygulamalı olarak anlattı.

Çiftçiler ve teknik personeller de tecrübe ve sorularıyla eğitime katkı sağladı. Önceki yıllarda yaşanan meyve dökülmelerinin bu yılda yaşanmaması için yapılması gereken budama ve gübreleme tekniklerinin detaylı olarak aktarıldığı verimli şekilde geçti. - YALOVA

Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi

Yalova'da çiftçilere Trabzon hurması budama eğitimi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftlikköy, Trabzon, Yalova, Tarım, Ekonomi, Haberler

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