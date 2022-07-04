Yalova'da Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele

Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dünyanın en tahripkar meyve zararlılarından biri olarak kabul edilen Akdeniz Meyve Sineği ile biyoteknik mücadele çerçevesinde Dereköylü 12 meyve yetiştiricisine 320 adet biyoteknik mücadele aparatlarından feromon + tuzak dağıtıldı.

Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Deneme Projesi çerçevesinde Çiftlikköy ilçesine bağlı Dereköy köyünde düzenlenen dağıtım programına İl Müdürü Suat Parıldar, İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz katıldı. Etkinlikte Dereköylü çiftçimim 40 dekarlık şeftali ve mektarin bahçesinde tuzaklar asıldı.

Yüzde 50'si Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50'si de İl Özel İdare desteği ile finanse edilen

Akdeniz Meyve Sineği ile Biyoteknik Mücadele Deneme Projesi çerçevesinde 230 dekar alanda 2 bin 220 adet feromon + tuzak (decis trap) dağıtımı yapılacak. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi